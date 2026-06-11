Serie A 26/27, rivelate tutte le date: si parte il 23 agosto
MilanNews.it
Il campionato 2026/2027 partirà domenica 23 agosto e finirà domenica 30 maggio. Di seguito tutte le date, i turni infrasettimanali e le pause nazionali. Domani intanto verrà sorteggiato il calendario.
Venerdi 5 giugno è stato sorteggiato il calendario delle 38 giornate della prossima stagione. Inoltre sono state già rivelate tutte le date del prossimo anno, dalla quella d'inizio, a quella della fine, passando per quelle dei turni infrasettimanali e delle pause nazionali. Di seguito tutte le info.
SERIE A 2026/2027, LE DATE
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.
Pubblicità
News
Morata shock: "Mi sono presentato al Milan sotto effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo"
Leao: ma chi ti scrive i testi? Rangnick: no ai pieni poteri Scaroni risponda sullo stadiodi Franco Ordine
Le più lette
1 Di Marzio: “Ibrahimovic partecipa a tutti i colloqui con Cardinale, su Rangnick c’è un nodo da sciogliere”
2 Morata shock: "Mi sono presentato al Milan sotto effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo"
4 Pellegatti allibito: “L’allenatore sceglie il CEO, è allucinante. Stanno facendo tutte le scelte al contrario”
Primo Piano
Carlo PellegattiUna sola triade: Rangnick, Glasner, Ozek. Sono convinti su Herr Ralf? Baruffe rossonere. Scelte al contrario. NORMALITÀ!
Antonio VitielloPrimo PianoDistrutta l’identità del Milan. Urgenza sul mercato: ritardo clamoroso. Glasner e Rangnick: i motivi
Pietro MazzaraPrimo PianoContestazione Milan: la pentola bolle sempre di più. Cardinale ha sottovalutato la sua rivoluzione? Decisioni da prendere in fretta
MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com