Serie A 26/27, rivelate tutte le date: si parte il 23 agosto

Serie A 26/27, rivelate tutte le date: si parte il 23 agostoMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Il campionato 2026/2027 partirà domenica 23 agosto e finirà domenica 30 maggio. Di seguito tutte le date, i turni infrasettimanali e le pause nazionali. Domani intanto verrà sorteggiato il calendario.

Venerdi 5 giugno è stato sorteggiato il calendario delle 38 giornate della prossima stagione. Inoltre sono state già rivelate tutte le date del prossimo anno, dalla quella d'inizio, a quella della fine, passando per quelle dei turni infrasettimanali e delle pause nazionali. Di seguito tutte le info.

SERIE A 2026/2027, LE DATE

INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.