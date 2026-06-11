Questa sera parte il Mondiale: in campo Messico-Sud Africa: ecco tutti i 12 gironi

Questa sera parte il Mondiale: in campo Messico-Sud Africa: ecco tutti i 12 gironiMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Questa sera parte l’attesissima Coppa del Mondo, il trofeo più importante del calcio. Alle 21:00 in campo il Messico contro il Sud Africa. Di seguito tutti i gironi della competizione.

Questa sera, alle ore 21, partirà lattesissimo Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ad esordire saranno i messicani che oggi affronteranno il Sud Africa per la prima partita del Gruppo A. Di seguito tutti i 12 gruppi della competizione.

MONDIALI 2026 - TUTTI I GIRONI

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Repubblica di Corea, Cechia

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama