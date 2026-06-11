Questa sera parte il Mondiale: in campo Messico-Sud Africa: ecco tutti i 12 gironi
Questa sera, alle ore 21, partirà lattesissimo Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ad esordire saranno i messicani che oggi affronteranno il Sud Africa per la prima partita del Gruppo A. Di seguito tutti i 12 gruppi della competizione.
MONDIALI 2026 - TUTTI I GIRONI
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Repubblica di Corea, Cechia
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador
Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan