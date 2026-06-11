Mondiali, il programma fino alla finale: stasera inaugura il Messico

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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Queste tutte le date del Mondiale che partirà questa sera con Messico-Sud Africa.

Di seguito tutte le date del Mondiale che si svolgerà da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio.

MONDIALI USA 2026, TUTTE LE DATE DAI GIRONI ALLA FINALE

Giovedì 11 giugno - domenica 28 giugno
Gironi

Domenica 28 giugno
Sedicesimi di finale, 2ª A vs 2ª B (ore 21:00)

Lunedi 29 giugno
Sedicesimi di finale, 1ª E vs 3ª A/B/C/D/F

Giovedì 2 luglio
Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00)
Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00)  

Venerdì 3 luglio
Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00)
Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00)
Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00)  

Sabato 4 luglio
Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00)
Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30)
Ottavi di finale (ore 19:00)
ttavi di finale (ore 23:00)  

Domenica 5 luglio
Ottavi di finale (ore 22:00)  

Lunedì 6 luglio
Ottavi di finale (ore 02:00)
Ottavi di finale (ore 21:00)  

Martedì 7 luglio
Ottavi di finale (ore 02:00)
Ottavi di finale (ore 18:00)
Ottavi di finale (ore 22:00)  

Giovedì 9 luglio
Quarti di finale (ore 22:00)  

Venerdì 10 luglio
Quarti di finale (ore 21:00)  

Sabato 11 luglio
Quarti di finale (ore 23:00)  

Domenica 12 luglio
Quarti di finale (ore 03:00)  

Martedì 14 luglio
Semifinale (ore 21:00)  

Mercoledì 15 luglio
Semifinale (ore 21:00)

Sabato 18 luglio
Finale per il terzo posto (ore 23:00)

Domenica 19 luglio
Finale (ore 21:00)