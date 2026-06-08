Calciomercato 2026/2027, tutte le date: l’1 settembre si chiuderà la finestra estiva

MilanNews.it

vedi letture

Oggi alle 07:48 News di di Fonti preferite

Finito il campionato, è tempo di calciomercato. In merito a questo, sono state svelate le date d’inizio e di fine della finestra estiva e invernale per la prossima stagione.