Caldo insopportabile in vista della Coppa Italia. Preoccupano diverse partite

vedi letture

Un caldo insopportabile, in questo mese d'agosto. Talmente insopportabile da preoccupare in vista del primo turno di Coppa Italia. Diverse città sono da bollino rosso, come si evince dal bollettino del Ministero della Salute per i prossimi tre giorni. Tra cui anche Milano, dove il 16 agosto si giocherà Milan-Bari. L'incontro si giocherà alle 21.15 e pertanto desta meno preoccupazioni rispetto ad altre partite in programma nel tardo pomeriggio, come Empoli-Reggiana e Sassuolo-Catanzaro.

Ricordiamo che il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.