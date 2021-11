Calhanoglu a settembre: "I milanisti mi hanno perdonato". Ipse dixit

Il trattamento riservato ieri dal San Siro milanista ad Hakan Calhanoglu era quello che tutti si aspettavano. Tutti... tranne il numero 20 turco. In un'intervista al Corriere dello Sport dello scorso 24 settembre, Calhanoglu si esprimeva così sul rapporto con i suoi ex tifosi: "Al Milan ho trascorso quattro anni buoni e là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori rispetto alle prime due grazie a Pioli. L’Inter è una bella squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e più derby durante la mia esperienza rossonera. Ho scelto di venire qui perché nella mia carriera mi piace affrontare nuove sfide. Se i tifosi del Milan mi hanno perdonato? Ne ho incontrati tanti perché spesso vado a mangiare con la mia famiglia al ristorante: mi chiedono foto e dicono che mi vogliono bene. Io non ho avuto problemi con nessuno al Milan e sono ancora in contatto con miei ex compagni". Ipse dixit: ne sei proprio sicuro, Hakan?!