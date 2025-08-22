Verso Milan-Cremonese: San Siro sarà ancora sold out

vedi letture

ANSA) - MILANO, 22 AGO - Già contro il Bari, nel match di Coppa Italia, a San Siro si sono contati 71mila tifosi nonostante fosse il weekend di Ferragosto. Il popolo rossonero, quindi, conferma la sua presenza massiccia allo stadio mentre continua la protesta della Curva sud. Per circa 40 tifosi, su indicazione delle autorità competenti - secondo quanto si apprende - non è stato consentito di rinnovare l'abbonamento, ma il club ha previsto per gli stessi la possibilità di sottoscriverlo in altri settori.



Sarebbero in tutto 150 i nominativi forniti dalle autorità competenti a Milan e Inter - sui circa 6mila tifosi per club che popolano le rispettive Curve - nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva. Come per la vicenda ambulanti, la misura si inserisce in un percorso condiviso con la Procura e le istituzioni preposte all'ordine pubblico, nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, per garantire un ambiente sicuro e inclusivo: un tema di valore non solo a San Siro, ma per l'intero movimento calcistico italiano. (ANSA).