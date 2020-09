Tra i trascinatori del Milan in questo inizio di stagione, senza dubbio, figura Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, in particolare, contro il Crotone ha fornito una prestazione completa sia dal punto di vista inventivo che in termini di conclusione. Il 10 rossonero, infatti, è stato il primo giocatore della partita per conclusioni effettuate (4) e per tiri in porta (2).