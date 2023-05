Calhanoglu: "Con Maldini e Massara c'è rispetto, Ricky abita sotto casa mia e ci vediamo sempre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è così espresso a Mediaset nel post Inter-Milan: "Complimenti al Milan: hanno fatto anche loro un bel lavoro. È stata una partita difficile. Noi abbiamo fatto un bel lavoro. Sono molto felice".

Cosa hai dentro ora?

"I derby sono sempre pesanti, purtroppo per me ancora di più. Però il passato è passato. Fare sempre fuoco non va bene. Io vado d'accordo con tutti i miei ex compagni, con Maldini e Massara c'è rispetto; Ricky abita sotto casa mia e ci vediamo sempre. L'importante è che c'è rispetto"