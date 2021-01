Calhanoglu: “I primi giorni sono stati un po' tosti, ma ora mi sento bene”

Hakan Calhanoglu ha voluto condividere un messaggio dopo essere risultato positivo e sintomatico al Coronavirus: "Per cominciare, grazie a tutti per i tanti messaggi e l'affetto che mi avete dimostrato. I primi giorni sono stati un po' tosti, ma ora mi sento bene e sto procedendo con l'isolamento come previsto. Stasera tiferò ancora per i ragazzi da casa, sperando di tornare in campo il più presto possibile. Forza Milan!".