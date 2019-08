Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Piatek, compagno di squadra che sta faticando a ritrovare la via della rete: "A lui manca il gol, noi parliamo sempre di questa cosa. La gente scrive che è per via della maglia numero 9 ma lui è un giocatore forte, ci sta non segnare, lui fa tutto per noi e viceversa".