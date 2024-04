Calhanoglu: "Tutto ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti non posso dimenticarlo”

Intervistato dai taccuini dei colleghi del quotidiano Il Giornale, l'ex centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, oggi campione d'Italia con l'Inter, ha parlato delle emozioni provate nel vincere il tricolore con i nerazzurri con tanto di frecciatina nei confronti dei tifosi milanisti, che due anni fa gli riservarono non poche attenzioni al momento della festa Scudetto dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

"Ho lavorato sempre in silenzio e sofferto anche in silenzio. Una volta arrivato all’Inter avevo un solo obiettivo: dare il meglio e vincere con questa straordinaria squadra. La vittoria è stata per me una grande rivincita".

Il centrocampista dell'Inter ha parlato poi più nello specifico dei primi momenti difficili vissuti dopo l'approdo in maglia nerazzurra l'Inter: "Per me è una rivincita per la sofferenza che ho provato l'anno in cui sono arrivato, quando con l’Inter abbiamo perso. Tutto ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti non posso dimenticarlo ma nel mio cuore ero certo che tutto sarebbe finito bene. Sarebbe arrivato il mio riscatto, e vincere lo scudetto durante il derby è stata la mia soddisfazione più grande. Era tutto scritto. Dio voleva così perché lui sa che io non ho meritato quello che mi hanno fatto. Zitto, senza dire mai una parola ho lavorato e pensato solo a far bene. Questa vittoria mi ripaga di tutto".