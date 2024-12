Calvarese: "De Ketelaere si appoggia subito con due mani su Theo e gli impedisce di saltare"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sui propri profili social ha commentato così l'episodio del gol di De Ketelaere che ha scatenato le proteste del Milan per un fallo piuttosto evidente su Theo Hernandez: "I nerazzurri sbloccano la gara con il colpo di testa di Charles DeKetelaere, che batte Maignan su sviluppo da piazzato. Per quanto il belga salti in alto, si appoggia subito con due mani su Theo e gli impedisce di saltare a sua volta andando a contrasto".

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, si è così espresso in conferenza stampa nel post Atalanta-Milan: "C'era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta. Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri".