Calvarese difende gli arbitri: "Bisogna azzerare le polemiche perché sennò in fondo non ci si arriva"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è così espresso sulle polemiche sugli arbitraggi: "È assolutamente necessario abbassare i toni. Per due motivi. Il primo: si è appena chiuso il girone d’andata e ne manca un altro… Il secondo: è uno dei campionati più difficili e competitivi degli ultimi anni, da qualunque parte lo si guardi, scudetto, Europa e retrocessione. Bisogna azzerare le polemiche perché sennò in fondo non ci si arriva. Sono un appassionato di Premier: le assicuro che arbitri e Var non sono messi alla gogna come da noi. E le loro unità non le ritengo migliori dei nostri arbitri".

L'OPINIONE DI MARELLI SU MILAN-GENOA

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli, nel post partita di Milan-Genoa, analizza così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoblu nel finale di partita. Le sue parole:

“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Baertesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.