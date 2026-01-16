Calvarese: "Giusto il rigore concesso al Milan. Sul contatto Van Der Brempt-Saelemaekers..."
Gianpaolo Calvarese, sul suo profilo Instagram, ha commentato gli episodi da moviola di Como-Milan: "C'era il calcio di rigore per il Milan o c'era un fallo nell'azione d'attacco? Partiamo dal contatto da rigore, Rabiot in velocità supera Kempf, palla al piede, il difensore si disinteressa del pallone, va direttamente sull'uomo. Una dinamica da calcio di rigore, infatti Guida fischia immediatamente il penalty.
E' vero che poi al replay il contatto sembra essere più blando, ma comunque rimane a mio giudizio da calcio di rigore. Sull'episodio precedente nella stessa fase d'attacco che potrebbe portare teoricamente all'annullamento del rigore. Un episodio molto complesso. L'oggetto del contendere è il pallone. Van der Brempt prova a piantare il piede destro in anticipo rispetto a Saelemaekers per arrivare sul pallone e lo stoppa con l'esterno del piede.
Non c'è alcun fallo in questa prima fase. Subito dopo nella otazione è quasi Van der Brempt che con il piede sinistro va a colpire il piede destro di Saeleamekers, finendo pi a terra. Non c'è fallo da parte del calciatore del Como ma anche Saelemaekers a sua volta non fa nulla per commettere irregolarità, giusto lasciar proseguire".
