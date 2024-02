Calvarese sul contatto Giroud-Holm: "Intensità non sufficiente per giustificare il rigore"

La decisione di Orsato di concedere, richiamato dal Var, il rigore all'Atalanta sul contatto Giroud-Holm allo scadere del primo tempo, sta facendo discutere un po' tutti. Ci sono pareri contrastanti anche se tanti giudizi, anche autorevoli, sconfessano l'operato del fischietto di Schio. Tra questi c'è l'ex collega Gianpaolo Calvarese che oggi si occupa della moviola per Tuttosport nella rubrica "Fischia CalVARese". L'ex arbitro esordisce: "L’episodio più discusso è quello del colpo di Olivier Giroud a Emil Holm da cui deriva il rigore".

Quindi il commento sulla decisione di Orsato: "L’intensità del contatto non è sufficiente per giustificare l’estrema punizione. Lo stesso Holm d’altro canto si tocca la testa e non il busto, dove ha ricevuto il calcio. La chiamata del Var Irrati (anche lui di livello mondiale) si spiega alla luce di una soglia d’intervento che in Serie A è ormai troppo bassa". Poi un giudizio anche sull'ammonizione a Leao pochi minuti dopo: "Esagerato il giallo per Rafael Leao, per proteste: l’attaccante lamenta un mancato giallo per Giorgio Scalvini dopo i molti falli commessi dall’atalantino".