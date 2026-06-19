Calvelli valuta l'inserimento di un ds italiano con potere di firma nel Milan

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Massimo Calvelli potrebbe inserire nell'organigramma del Milan un ds italiano con potere di firma e operativo

Tutta la situazone dirigenziale del Milan è ancora bloccata. Non un buon segno, dal momento che fra dieci giorni esatti inizia il calciomercato estivo. Al momento, a Casa Milan, è Massimo Calvelli che sta mandando avanti il club grazie alle deleghe di Furlani che gli sono state concesse dal CdA di fine maggio. Per operazioni di mercato il consigliere rossonero e collaboratore di Gerry Cardinale ha potere di firma solamente fino a 10 milioni di euro: attualmente il mercato sta venendo avviato da Kirovski e Gardiner, in attesa di aggiornamenti sul ruolo di Head of Football.

CALVELLI VALUTA DS ITALIANO CON POTERE DI FIRMA

Per rendere la vita più facile a Jovan Kirovski e Bobby Gardiner, nessuno dei due con potere di firma, serve avere un direttore sportivo che possa sbloccare a livello burocratico le eventuali operazioni. Ecco perchè, secondo quanto viene riportato da Matteo Moretto nel suo ultimo video sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, Massimo Calvelli starebbe cercando un ds italiano e con potere di firma, che possa collaborare con Kirovski e Gardiner, oggi gli uomini mercato del Milan.