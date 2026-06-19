Gallinari rivela: "Sono in contatto con RedBird: cerco di capire come essere coinvolto in NBA Europe"

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Danilo Gallinari è entrato in contatto con RedBird per un possibile ruolo nel progetto NBA Europe a cui Cardinale si è mostrato interessato

Tra i tifosi illiustri di altri sport del Milan, uno da sempre molto considerato e appassionato è senza dubbio Danilo Gallinari. Stella del basket italiano che per anni ha giocato in NBA e con la canotta azzurra. Milanese di nascita, non ha mai nascosto il suo grande tifo per i colori rossoneri. Intervistato a Miami dalla Gazzetta dello Sport, Gallinari ha parlato di un suo possibile coinvolgimento con RedBird, fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan, per il progetto NBA Europe. Le sue parole riportate qui sotto.

GALLINARI IN CONTATTO CON REDBIRD PER NBA EUROPE

Danilo Gallinari parla di un suo possibile coinvolgimento con RedBird nel progetto NBA Europa, ora che ha smesso di giocare: "Vorrei altri due figli ma Eleonora (moglie, ndr) non è d’accordo... Poi sono ambasciatore Nba e faccio telecronache per Amazon, Espn, Nba Tv e Fiba. Ho 'A cresta alta', il podcast con mio fratello Federico. Ho fatto un investimento in una startup tecnologica e nella testa c’è anche un progetto a lungo termine sul basket: mi piacerebbe acquistare una società e far giocare solo italiani. Poi, se partisse Nba Europe, potrei avere un ruolo... Per i miei rapporti con Nba, avevo interesse a capire come si evolvesse la situazione Nba Europe a Milano. Attraverso Nba, sono entrato in rapporto con RedBird, uno dei gruppi che ha fatto una proposta per avere la franchigia a Milano. Sto cercando di capire da mesi come poter essere coinvolto in questo progetto, che secondo me è bellissimo. Ruolo? Da definire, ma non voglio solo essere un investitore passivo. Bisognerebbe trovare una situazione in cui posso aiutare a distanza, perché la mia vita ora è a Miami. Mi piacerebbe che la mia voce fosse ascoltata, stiamo cercando di capire"