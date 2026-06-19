Ordine: "C’è qualche amatore disponibile a recuperare il talento di Leao che per ora sembra perduto?"

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Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Rafa Leao: "Solo sul futuro lontano dal Milan, Leao è stato meno categorico"

Il Milan ha scelto di ripartire con un progetto ambizioso e orientato al futuro. Per guidare questa nuova fase, la proprietà ha puntato su Ruben Amorim, ritenuto l'allenatore più adatto per avviare un ciclo capace di riportare entusiasmo e risultati.

La decisione è arrivata dopo una stagione difficile, nella quale la squadra ha mostrato limiti evidenti e una scarsa continuità di rendimento. Il club vuole ora costruire basi solide per tornare competitivo ai massimi livelli. Amorim arriva dopo la parentesi vissuta al Manchester United.

Intanto Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Rafa Leao: "Solo sul futuro lontano dal Milan, Leao è stato meno categorico per un paio di buoni motivi. Perché gli è arrivato un messaggio dal proprietario Gerry Cardinale e perché nel frattempo il connazionale Amorim è diventato il nuovo allenatore del Milan. A dire il vero in passato il feeling con tecnici del suo paese non ha funzionato: con Fonseca addirittura ci fu la rottura clamorosa e pubblica del cooling break all’Olimpico, con Conceiçao il rapporto non è mai decollato. Il nodo principale resta sempre lo stesso: c’è qualche amatore disponibile a recuperare il talento di Leao che per ora sembra perduto?