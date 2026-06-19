Addio Igor Protti, il messaggio di cordoglio del Milan

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Il Milan ha diffuso un messaggio di cordoglio per commemorare Igor Protti, scomparso oggi all'età di 58 anni a causa di una grave malattia

La mattinata di oggi, per il calcio italian, è una mattinata triste. È morto all'età di 58 anni Igor Protti, bomber d'altri tempi della nostra Serie A che ha vestito diverse maglie in carriera e ha legato il suo nome soprattutto a quella del Livorno. Da qualche tempo l'ex calciatore lottava contro una grave malattia, tanto che aveva ricevuto messaggi di solidarietà da più parti, specialmente i tifosi del club livornese. Solo tre settimane fa accompagnava la figlia all'altare per il suo Matrimonio.

ADDIO PROTTI, IL MESSAGGIO DEL MILAN

Le reazioni commosse sono arrivate da più parti nel mondo del calcio. Anche il Milan, tramite il suo profilo X, ha voluto esprimere la proprio vicinanza con un messaggio di cordoglio per Igor Protti. Scrive il club rossonero: "AC Milan ricorda con affetto Igor Protti, grande attaccante e leale avversario. Tutto il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".