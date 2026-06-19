Kirovski ds? Pedullà: "Incommentabile. Ibra mette il suo amico"

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Il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso il suo punto di vista sull'eventualità che Jovan Kirovski diventi ds del Milan

Non si è ancora sbloccata nessuna situazione per quanto riguarda il prossimo direttore tecnico o sportivo del Milan. Dopo il muro dell'Eintracht Fancoforte su Krosche e Hardung, nonostante altri tentativi di Gerry Cardinale nelle ultime ore, non ci sono stati altri sviluppi su altri nomi o figure. Si fa sempre più largo, dunque, l'ipotesi che il Milan possa scegliere di promuovere ds Jovan Kirovski, direttamente da Milan Futuro. Una suggestione che prende piede nelle ultime ore e commentata anche da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia ieri sera.

PEDULLÀ, KIROVSKI DS È INCOMMENTABILE

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà sulla possibilità che Jovan Kirovski sia nominato direttore sportivo del Milan: "Kirovsi promosso direttore sportivo da Milan Futuro? È una notizia non commentabile, io non posso commentarla. Sarebbe la chiusura del cerchio con Zlatan Ibrahimovic che mette il suo amico. Gli ha fatto perdere talmente tanto di quel tempo che credo avrebbe potuto evitare: prima Rangnick, poi Krosche... Si poteva benissimo dire: deve essere Kirovski, mettiamo subito lui e risparmiamo un po' di tempo".