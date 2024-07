Camarda a Uefa.com: "Per segnare due gol del genere bisogna avere una grande squadra con sè"

vedi letture

Grande serata per Francesco Camarda e i giovani rossoneri dell'Italia U19. Gli Azzurrini hanno battuto 3-0 l'Irlanda del Nord nella seconda gara dell'Europeo di categoria, staccando il pass per le semifinali e per il Mondiale U20 che si giocherà in Cile la prossima estate. A firmare la vittoria una doppietta di Camarda, preceduta dal secondo gol in altrettante partite di Kevin Zeroli. In campo anche Bartesaghi, Magni (autore di un assist a Camarda) e Sia.

Camarda ha parlato così ai microfoni di Uefa.com al termine della gara: "È bello aver segnato, ma per essere in grado di segnare due gol del genere bisogna avere una grande squadra con sé in campo. Spero che possiamo continuare a migliorare. Siamo un gruppo molto unito. Ci piace scherzare e passare il tempo insieme, ma quando si tratta di lavorare e di allenarsi duramente prendiamo tutto molto sul serio. Nel complesso, stiamo lavorando molto bene come squadra”.