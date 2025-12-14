Candé simula, Crezzini abbocca. Annullato un gol regolare al Milan

vedi letture

Poco prima dell'ora di gioco annullato un gol del Milan che ha veramente dell'inspiegabile. Schema da angolo, sponda di Pavlovic e Pulisic insacca da due passi. L'arbitro Crezzini prima indica il centrocampo e poi annulla il gol senza un apparente motivo. Il VAR non è intervenuto, non è una situazione da overrule, quindi probabilmente avrà ricevuto un'indicazione dall'assistente.

Il motivo dell'annullamento è quello di un normale contatto tra Loftus-Cheek e Candé: il rossonero prende posizione dietro il giocatore del Sassuolo che come sente il contatto dell'inglese cade a terra, come se fosse stato spinto o colpito sulla schiena. Una scena poco elegante che però ha condizionato il giudizio della terna arbitrale. Crezzini, alla settima gara in assoluto in Serie A, non si è dimostrato ancora adeguato per dirigere una partita a San Siro.