Cantamessa: "Non posso raccontare molte cose del passaggio a Yonghong Li, ma è stato effettuato regolarmente"

Nella polemica che in questi giorni si è scatenata sulla frase di Ivan Gazidis e la risposta di Silvio Berlusconi, è intervenuto anche Leandro Cantamessa, storico consulente legale del Milan nel periodo berlusconiano. "Non posso raccontare molte cose del passaggio a Yonghong Li, ma è stato effettuato regolarmente", ha detto a Radio Punto Nuovo. "Per fare le affermazioni che ha fatto Gazidis ci vogliono delle prove massicce, tecnicamente avrebbe ragione e capisco che la frase abbia generato un po' di sconcerto perché tocca un profilo di carattere emotivo. Berlusconi ci è rimasto male ed è comprensibile", ha aggiunto. Sul futuro del Milan, Cantamessa ha detto: "I fondi in generale si occupano di far transitare, ma non ho la minima idea di cosa voglia fare Elliott".