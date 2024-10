Caos Bologna, il Bologna Boxing non viene rinviato "perché ci sono match internazionali": porte chiuse all'Unipol Arena

(DIRE) Roma, 25 ott. - L'A.S.D. Bolognina Boxe comunica, con una nota, che la Bologna Boxing Night, l'evento sportivo che vedrà disputare il match tra Pamela Malvina e Nina Pavlovic, valido per la cintura europea Ebu, previsto per stasera venerdì 25 ottobre si terrà a porte chiuse.

In accordo con le autorità preposte e le Istituzioni abbiamo ritenuto doveroso- scrivono-, insieme a Promoboxe, organizzatore dell'evento, in queste ore di allerta meteo, adeguarci ai piani di prevenzione e della tutela per sicurezza degli spettatori.

L'evento si terrà lo stesso, a porte chiuse, in quanto prevedendo al suo interno diversi match internazionali, tra cui una gara valida per un titolo europeo, non poteva essere rinviato- sottolinea la nota- Potranno dunque entrare soltanto i mass media regolarmente accreditati, gli sponsor e gli ospiti istituzionali regolarmente accreditati. Rimane confermata la diretta Rai Sport alle ore 22.45.

Chi aveva regolarmente acquistato un tagliando- specifica la nota-, potrà richiedere il rimborso integrale sul sito Mailticket.it "Siamo costernati e dispiaciuti, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, ma rispettiamo le decisioni delle Istituzioni e degli organi competenti, bisogna assolutamente garantire la sicurezza degli spettatori, purtroppo l'emergenza climatica che ha causato danni e un morto nella nostra città è imprevedibile", commenta Alessandro Danè tecnico della A.S.D. Bolognina Boxe.