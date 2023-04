Capello: "Devo fare mea culpa su Brahim Diaz, non era da Milan ma è maturato molto"

MilanNews.it

L'allenatore <strong>Fabio Capello</strong> parla così dagli studi di <em>Sky Sport</em> dopo la vittoria del Milan sul Napoli nel quarto d'andata di Champions League: "Devo fare mea culpa su Diaz, a me non piaceva, non era da Milan. E invece è maturato molto fisicamente e di testa, prima faceva qualcosina adesso fa proprio le cose che servono".