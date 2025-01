Capello esalta Walker: "Può dominare per un paio di anni in Italia"

Fabio Capello, ex storico allenatore del Milan, ha fatto debuttare Kyle Walker con l'Inghilterra quando era ct e conosce molto bene il terzino prossimo a vestire la maglia del Milan. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha allontanato i dubbi che ci sono su di lui per i 35 anni:

"Credo che abbia l'integrità fisica per dominare in Italia almeno per un paio di anni. L'abbiamo visto anche all'Europeo e prima ancora in Champions: andatevi a vedere il recupero che fa su Vinicius nell'ultimo incrocio tra City e Real, appena qualche mese fa. Ripeto, su Vinicius... È un giocatore vero, da Milan".

Nella giornata odierna il Milan ha definito l'acquisto di Kyle Walker, che arriva dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni: il giocatore inglese è atteso domani in Italia.

Con il terzino ex Tottenham i rossoneri trovano un giocatore esperto e vincente, che ha giocato per tanti anni ad altissimi livelli. Durante i suoi anni al City infatti ha vinto ben 17 trofei: una Champions League, un Mondiale per Club, sei Premier League, una Supercoppa Europea, due FA Cup, due Coppe di Lega, due Supercoppe Inglesi.