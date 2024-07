Capello: "Milan, la base c'è ma serve un bel centravanti. Ripartire da Maignan, Theo e Leao"

In occasione della rivelazione del calendario di Serie A 2024/2025, l'ex calciatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per offrire ai lettori il proprio punto di vista non solo sul sorteggio vero e proprio ma, più nello specifico, sullo stato dei top club a poco più di un mese dall'inizio delle ostilità. Queste sono le sue dichiarazioni.

Le parole di Capello sull'avvio di campionato del Milan con il Torino: "Un bel test, duro. Alla terza c'è la Lazio, alla quinta il derby con l'Inter: che avvio... A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire dai Maignan, Theo e Leao. La base c'è ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l'Inter per lo Scudetto".