Capello: "Sono per un nuovo stadio a Milano, abbiamo ancora impianti pensati per Italia 90"

Fabio Capello, intervenuto a Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento in memoria di Claudio Abbado, ha parlato del progetto del nuovo stadio a Milano: "Sono per un nuovo stadio a Milano, anche se ho grandissimi ricordi di San Siro. In Europa la tendenza è molto chiara, vediamo impianti in grado di vivere sette giorni su sette e non una volta a settimana. Abbiamo ancora parecchi stadi pensati per Italia '90: adesso capiamo quanti soldi furono spesi e soprattutto male"