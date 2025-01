Capello su Juve-Milan: "Mi aspetto una gara equilibrata e tosta"

C'è grande attesa a Riyad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo che ieri l'Inter ha sconfitto l'Atalanta, oggi c'è in palio il secondo posto per la finalissima che si giocherà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il Milan sfida la Juventus alle ore 20 italiane: una gara in cui ci sarà anche l'esordio ufficiale di Sergio Conceicao. Per parlare e commentare la competizione, la Gazzetta dello Sport ha sentito l'ex tecnico Fabio Capello che, con un passato in entrambe le squadre, ha parlato della partita.

Le parole di Fabio Capello su Juventus-Milan di questa sera: "Vediamo se uno tra Motta e Conceicao ci sorprende tipo Gasp. A parte gli scherzi, mi aspetto una gara equilibrata e tosta. La Juve deve dare segnali di crescita, perché quello che ha fatto finora lascia ancora a desiderare. Dall'altra parte i giocatori del Milan devono mostrare l'orgoglio, dopo il cambio dell'allenatore. Sarà interessante vedere cosa avrà già capito o meno dei suoi Conceicao con così pochi allenamenti insieme alla squadra. Anche se per recuperare tempo mi sembra che abbia subito fatto doppie sedute"