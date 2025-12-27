Capello sul mercato del Milan: "Vediamo come si esprimerà Fullkrug, ma ci vorrebbe anche un difensore"

Oggi alle 13:24News
di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che sta attraversando, mettendola in guardia per il futuro e presentando anche la delicata sfida di domani contro il Verona in campionato.

Torniamo al Milan perché ha aperto il mercato con Fullkrug. Acquisto approvato?
"Vediamo come si esprimerà. È un giocatore di esperienza ma ci vuole cautela, perché sappiamo che San Siro è uno stadio difficile anche per chi ha fatto una montagna di gol. In generale, in attacco è mancata la velocità di palla: il Milan recentemente è tornato a essere un po’ lento". 

Che cosa chiedere al mercato?
"Ci vorrebbe un difensore, per avere maggiore equilibrio e solidità. Finora il Milan è stato salvato tante volte da Maignan. I difensori di garanzia però ormai possono andare in Arabia e in Inghilterra. Un club italiano deve essere bravo a trovare il giocatore giusto a un prezzo più normale".