Capello sul mercato del Milan: "Vediamo come si esprimerà Fullkrug, ma ci vorrebbe anche un difensore"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che sta attraversando, mettendola in guardia per il futuro e presentando anche la delicata sfida di domani contro il Verona in campionato.

Torniamo al Milan perché ha aperto il mercato con Fullkrug. Acquisto approvato?

"Vediamo come si esprimerà. È un giocatore di esperienza ma ci vuole cautela, perché sappiamo che San Siro è uno stadio difficile anche per chi ha fatto una montagna di gol. In generale, in attacco è mancata la velocità di palla: il Milan recentemente è tornato a essere un po’ lento".

Che cosa chiedere al mercato?

"Ci vorrebbe un difensore, per avere maggiore equilibrio e solidità. Finora il Milan è stato salvato tante volte da Maignan. I difensori di garanzia però ormai possono andare in Arabia e in Inghilterra. Un club italiano deve essere bravo a trovare il giocatore giusto a un prezzo più normale".