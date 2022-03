Capone: "Mi sta mancando il gol. Credo di essere un giocatore di buona prospettiva"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Andrea Capone ha parlato così della propria crescita: "A livello di prestazione sono contento, ho sempre giocato bene per la squadra, mi sta mancando un po’ il gol, qualche palo di troppo e qualche parate che mi fa un po' ridere. Mi manca questo tassello per fare il salto di qualità. Sono convinto dei miei mezzi e credo di essere un giocatore di buona prospettiva, un pizzico di concretezza in più mi farebbe fare un passo di qualità enorme che potrebbe cambiare la mia carriera".