Capuano: “Attaccante? La vera lacuna è sulle fasce. Sono da metà classifica”

Arrivata la sosta per le nazionali, oltre che di quest'ultima si parla anche tanto di calciomercato. È risaputo e ripetuto da tanti, tutti, chr i rossoneri necessitino di un attaccante di ruolo, sopratutto dopo che Santi Gimenez non riesce ancora a sbloccarsi e muovere il suo score personale dal numero 0. Nonostante Leao stia facendo buone cose in quella posizione di campo, l'opinione generale è che serve un attaccante che sappia come fare l'attaccante e sopratutto che porti qualche gol al Milan. In merito si è espresso Giovanni Capuano, noto giornalista, che sposta il focus su un'altra zona del campo dove il Milan è secondo lui carente. Vediamo le sue parole:

A gennaio il Milan deve prendere una punta ? "Si, anche se io penso che il vero enorme problema del Milan, proprio prioritario se tu avessi solo una fiche da spendere è sugli esterni, gli esterni sono troppo sotto livello, l'attacco magari puoi inventarti qualcosa. Noi veniamo da un periodo sosta-sosta che il Milan ha giocato senza Pulisic che non è un dettaglio, altrimenti oggi magari rifletteremmo in modo diverso. Ti è sparito per un mese e mezzo il giocatore offensivo più importante. Questo sicuramente ha inciso. Io credo che la vera enorme lacuna del Milan è sugli esterni, che sono da metà classifica".