Capuano: “Sconti su Boniface o alternative giovani low cost da sviluppare non sono funzionali a completare la squadra”
MilanNews.it
Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X sul vertice di mercato che si sta tenendo oggi a Casa Milan: "Il vertice di mercato a Casa Milan il giorno dopo la sconfitta contro la Cremonese servirà se porterà un attaccante vero e titolare, visto che Gimenez è stato scaricato due mesi fa via conferenza stampa, e un difensore centrale pronto subito. Sconti su Boniface o alternative giovani low cost da sviluppare non sono funzionali a completare la squadra consegnata ad Allegri".
Pubblicità
News
Allegri in sede: necessarie valutazioni per capire come affrontare il momento e sistemare la squadra ora che il mercato è ancora aperto
Capuano: “Sconti su Boniface o alternative giovani low cost da sviluppare non sono funzionali a completare la squadra”
Le più lette
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com