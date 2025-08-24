Capuano: “Sconti su Boniface o alternative giovani low cost da sviluppare non sono funzionali a completare la squadra”

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X sul vertice di mercato che si sta tenendo oggi a Casa Milan: "Il vertice di mercato a Casa Milan il giorno dopo la sconfitta contro la Cremonese servirà se porterà un attaccante vero e titolare, visto che Gimenez è stato scaricato due mesi fa via conferenza stampa, e un difensore centrale pronto subito. Sconti su Boniface o alternative giovani low cost da sviluppare non sono funzionali a completare la squadra consegnata ad Allegri".