Capuozzo: "Sembra che il Milan non sia capace di sfruttare i calci da fermo"

Il giornalista Toni Capuozzo, intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì", ha parlato delle difficoltà dei rossoneri sui calci piazzati: "Siamo modesti anche nelle palle inattive a nostro favore. Contro il Verona molti angoli sono stati battuti da Calhanoglu sul primo palo, diventati preda facile dei difensori avversari. Sembra che non sappiamo sfruttare i calci da fermo a nostro favore, mi chiedo se c’è una parentela con il fatto di affrontare i calci da fermo a sfavore, come se fosse una cosa su cui non si è lavorato abbastanza durante la preparazione.