Carattere, qualità ed entusiasmo: Maignan ha sposato il progetto Milan

La Gazzetta dello Sport pone l'accento su Mike Maignan, il portiere scelto dal Milan per sostituire Donnarumma. Il francese - scrive la rosea - ha già fatto capire che il carattere non gli manca e i mezzi tecnici e fisici neppure: sostituire Gigio non sarà facile, ma l'ex Lille dà l’impressione di essere galvanizzato dal non semplice compito. Per lui è una grandissima occasione e l’entusiasmo con il quale ha sposato il progetto rossonero è un ottimo biglietto da visita.