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Cardinale atteso tra poco a Milanello alla vigilia del Sassuolo
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Nelle prossime ore Gerry Cardinale sarà a Milanello
Gerry Cardinale è atteso nelle prossime ore a Milanello, alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il numero uno di RedBird farà quindi visita alla squadra prima dell'appuntamento di domenica al Mapei Stadium, confermando ancora una volta la volontà di seguire da vicino la squadra.
Una presenza significativa in un momento importante della stagione, con i rossoneri chiamati a dare continuità agli ultimi risultati e ad affrontare un ciclo fitto di impegni tra campionato ed Europa League. Cardinale sarà poi presente anche domani allo stadio per assistere alla partita.
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