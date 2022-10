Cardinale sui progetti con il Milan: "Non puoi comprare un club e stare fermo"

MilanNews.it

Nel corso del suo intervento al convegno "Invest in Sports" che si è tenuto nelle scorse ore a New York, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato così dei suoi progetti con il club di via Aldo Rossi: "Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma possiamo dare un bel contributo".