Caressa: "Boban torna al Milan? No, si è sentito umiliato"

Intervenuto su Sky Sport 24, Fabio Caressa ha parlato così di Zvonimir Boban: "L’Europa League dà molto fastidio durante la stagione, devi avere proprio due squadre. Mi piace molto come è costruito il Milan, Boban non è che avesse visto male. Theo è straordinario, Bennacer è una scelta di Boban, Saelemaekers è stato una sorpresa, ibra è stato portato di peso da Zvone. È possibile che torni Boban? Solo se vanno via con quelli con cui era in disaccordo. Si è sentito un po’ umiliato, offeso. Aveva dato molto quando era al Milan, dava tutto emotivamente”.