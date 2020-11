Caressa: "Ibrahimovic clamoroso, ha contato per l'Italia quanto Cantona per la Premier"

Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, lasciandosi andare ad un paragone con un grande ex della Premier League: E' un personaggio clamoroso, ha contato per l'Italia quanto Cantona per il calcio inglese, un cambiamento di mentalità radicale. Ha cambiato il nostro calcio, è stato dominante ovunque è andato, forse tranne l'annata a Barcellona. Non sono arrivati i Palloni d'Oro perché ha avuto sempre uno strano rapporto con la Champions League. Ibra o Ronaldo? In campo dà più Ronaldo però nella crescita della squadra Ibrahimovic è insostituibile, credo nel mondo.