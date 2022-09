Caressa: "Il Milan è nettamente la squadra più consapevole del campionato"

MilanNews.it

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Il Milan è nettamente la squadra più consapevole del campionato. Quando tu hai un’idea, una filosofia, l’hai applicata, lo hai detto ai ragazzi che scendono in campo e i ragazzi vedono che quello che gli viene detto è l’effettiva realtà, i giovani si mettono in mostra, i “vecchi” si mettono al servizio degli altri, funziona tutto. E’ solo da non roviarlo adesso il giocattolino, perchè magari nel corso della stagione qualche difficoltà potrà arrivare, bisognerà rimanere saldi lì".