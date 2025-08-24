Caressa: "Perché il Milan ha dato via Camarda per prendere Boniface che è rotto?"

Il Milan è alla ricerca della punta centrale. Sembrava fatta, o meglio, sarebbe fatta per Victor Boniface ma le condizioni fisiche del nigeriano preoccupano. Il direttore sportivo Igli Tare, a pochi minuti da Milan-Cremonese, si è espresso così in merito: “Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione”.

Sulla questione si è espresso anche Fabio Caressa, negli studi di Sky. Questa la sua riflessione: "Hai Camarda. E invece che farlo giocare, lo dai al Lecce con diritto di riscatto e recompra per prendere Boniface che è rotto?".