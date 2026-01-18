Caressa: "Sembrava il negativo della partita di Como..."

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Finulli

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce grazie al primo gol rossonero di Niclas Fullkrug, entrato per risolvere la gara. Nello studio di Sky Sport 24, durante il Club, il giornalista Fabio Caressa ha commentato così, a caldo, la partita di San Siro: "Sembrava il negativo della partita di Como: giovedì non aveva praticamente mai tirato e fatto tre gol, oggi ha tirato tantissimo il Milan ma l’ha sbloccata solamente con Fullkrug nel finale".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco. 

Arbitro: Zufferli di Udine. 

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.