Caressa: "Sembrava il negativo della partita di Como..."
Il Milan vince 1-0 contro il Lecce grazie al primo gol rossonero di Niclas Fullkrug, entrato per risolvere la gara. Nello studio di Sky Sport 24, durante il Club, il giornalista Fabio Caressa ha commentato così, a caldo, la partita di San Siro: "Sembrava il negativo della partita di Como: giovedì non aveva praticamente mai tirato e fatto tre gol, oggi ha tirato tantissimo il Milan ma l’ha sbloccata solamente con Fullkrug nel finale".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan