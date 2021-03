Carlo Nesti: ”Ecco perchè il Milan ha fatto 4 punti in 4 partite"

Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal settembre 2020, fino ad oggi, in ordine inverso.

4-3-2021

Carlo Nesti: ”Perché i 4 punti in 4 partite del Milan”

Quattro punti in 4 giornate indicano, per il Milan, l’impossibilità di reggere la leadership dell’anno solare 2020. La prima molla di quel percorso era stata l’entusiasmo, determinato dall’arrivo di Ibrahimovic. Significava dare un senso logico ad un gioco laborioso, che però non riusciva mai a tradursi in una efficace azione offensiva. Perché questo filo rossonero si sia interrotto non è facile spiegare, se non mettendo insieme una serie di flessioni individuali: Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie e Calhanoglu. Gli avversari hanno incrementato le loro contromisure difensive, e hanno ridotto la profondità alle spalle dei sostituti di Zlatan: Leao e Rebic. Così, momentaneamente, si sono spente le luci in zona gol, anche per il vuoto lasciato da chi doveva ovviare alla lacuna: Mandzukic.