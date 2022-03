Carnevali su Berardi: "È un vincente, sa prendersi le responsabilità: è un leader"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sullo stato d'animo di Berardi dopo gli errori in Italia-Macedonia: "Sta soffrendo molto, credo. Ma al di là del gol sbagliato. Conoscendolo bene so che sta soffrendo per la sconfitta non per il gol sbagliato, perché è un vincente e vorrebbe vincere sempre. Ha sbagliato un gol importante, è vero, ma è stato anche tra i migliori. Sa prendersi le proprie responsabilità. Se deve calciare un rigore in un momento caldo della partita, non si tira indietro. È un leader, forte nella testa. Una forza mentale che lo aiuterà ad andare oltre a quell'errore. In fondo, sta disputando una stagione da favola".