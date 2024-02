Cartellino blu nel calcio? La FIFA smentisce: "Notizia prematura"

Nelle scorse ore si è sparsa la voce in merito alla possibilità dell'introduzione del cartellino blu nel calcio. La FIFA ha però smentito questa voce su X: "Si desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto 'cartellino blu' ai livelli d'élite del calcio sono errate e premature.

Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi ad essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi. Una posizione che la FIFA intende ribadire quando questo punto all'ordine del giorno sarà discusso all'AGM dell'IFAB il 1° marzo".

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…