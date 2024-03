Casini a favore della ristrutturazione di San Siro: "Proposta più ragionevole"

Archiviata l'andata degli ottavi di finale di Europa League, oggi ricomincia una delle partite extra-campo del Milan più lunghe di sempre: quella per lo stadio. A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, i vertici rossoneri si siederanno al tavolo con Inter, sindaco Giuseppe Sala e WeBuild (rappresentati dal General Manager Massimo Ferrari) per far sì che ai due club vengano illustrati i progetti dell'azienda di ingegneria civile sul progetto di ristrutturazione di San Siro che è stato proposto in Consiglio Comunale a fine gennaio. A parlarne, questa mattina, è stata l'edizione milanese di Repubblica che ha riportato anche il pensiero del presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini.

Così ha titolato Repubblica: "Il presidente della Lega Serie A: sì a San Siro ristrutturato". Lorenzo Casini ha commentato così la soluzione di possibili lavori a San Siro: "Proposta più ragionevole, infatti addirittura il primo progetto era quello di costruire un nuovo stadio accanto a San Siro, così si continuava a usare quello vecchio. In molti paesi si è riusciti, solo che allunga i tempi. Si tratta della soluzione migliore perché parliamo di due squadre che tra competizioni europee e altro non è facile ricollocare". Non a caso oggi Milan e Inter chiederanno lumi sul progetto e in particolare sulla possibilità di giocare durante i lavori.