Casini: "Nel pacchetto riforme ci sono la valorizzazione dei giovani, la disponibilità dei club per gli stage e le seconde squadre"

MilanNews.it

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a Rai Italia su come si può aiutare la Nazionale a tornare al Mondiale nel 2026: "È dentro il pacchetto riforme, la valorizzazione dei giovani, la disponibilità dei club per gli stage, ma in generale un maggior impiego dei giovani attraverso le seconde squadre, l’esperienza Juventus è stata molto positiva. Stadi? Il calcio non è un mondo a parte rispetto al Paese nella realizzazione delle infrastrutture. Se parliamo di strutture pubbliche, tutti i rapporti mostrano le lungaggine burocratiche nei lavori. Per gli stadi in particolare, ora noi puntiamo come Lega ad aiutare amministrazione e squadre con un laboratorio che entro fine gennaio raccoglierà tutti i nodi legati agli aspetti burocratici. Un lavoro mai fatto a livello di sistema. Non è neanche un problema di fondi realizzare lo stadio, ma le lungaggini allontanano gli investitori".