Cassano: "A Ibra do zero colpe. Cardinale e Furlani incompetenti"

Tante polemiche attorno ai dirigenti rossoneri per le modalità dell'esonero di Fonseca, esonerato solo dopo averlo dato in pasto alla stampa nel post partita di Milan-Roma. Nella giornata di ieri infatti Zlatan Ibrahimovic, presentando Sergio Conceicao, si è scusato per l'errore commesso nei confronti dell'ormai ex allenatore del Milan.

E a proposito dello svedese Antonio Cassano, in diretta su Twitch con "Viva El Futbol", commenta così il suo operato:

“Io a Ibra gli do colpe zero, perché se avesse colpe gli direi anche a lui che aveva sbagliato. La scelta Fonseca è stata sua, è stato l’unico a differenza dei Furlani e di Cardinale a metterci la faccia. Quando lui dice giustamente che le scelte tecniche le fa lui è vero. Gli do colpe zero perché chi comanda, l’americano ed il suo braccio destro di fiducia che è a Milano, Furlani, sono loro che fanno pappa e ciccia. Ibra, giustamente, cosa deve fare? Due-tre volte che ha parlato è andato allo scontro, ha fatto qualcosa con qualcuno della stampa eccetera. Più di questo cosa dovrebbe fare? Ha scelto l’allenatore e aveva scelto bene. Poi dal momento che l’americano, che non si sa dov’era, e Furlani, che pensava di essere a Viterbo o a Nocera Inferiore, che sono degli incompetenti allora cosa fanno? Prendono e fanno filtrare le voci e demandano le voci su chi? Su Ibra. Ma Ibra in questo momento qua ha colpe zero, perché è l’unico che tre-quattro volte ha parlato, ha avuto i coglioni come lui li ha, perché io lo conosco troppo bene. Lui tira fuori i coglioni e non ha problemi ad affrontare le situazioni se deve prendersi delle responsabilità o meno. In questo momento qua lui non ha colpe, il responsabile che vuole americanizzare il Milan è quello che sta in America e quello che sta a Milano”.