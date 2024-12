Cassano attacca Cardinale: "Il Milan è storia e status. Per come lo stai trattando stai dimostrando di essere incompetente"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'VIva El Futbol', l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato senza troppi filtri le dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale all'Harvard Business School:

"Il Milan non è tuo, è della gente, glielo devono spiegare in America. Il Milan non è la Sammartinese, ma una delle squadre più importanti al mondo. Il Milan male che vada, in un anno dove va male deve lottare per vincere qualcosa. Lui che pensa "La faccio arrivare a 5 miliardi, a 6 miliardi, a 10 miliardi", per suoi interessi. Nono. Caro Cardinale, e caro Furlani, il Milan, come ho detto tante altre volte per altre squadre, ok? Perché tu prendi il prestito, e di anno in anno quello che si ricava lo prendi e lo paghi perché non lo metti di tasca tua. Uno.

Due, è dei tifosi, Ricordiamoci. E no che tu sta in America a fare i ca**i tuoi, a fare quello che vuoi fare, i Boston Celtics, a vedere il baseball ed altre cose. Il Milan è una roba seria, e vieni a metterci la faccia e fai lavorare dei professionisti e non Furlani, che non sa dove girarsi, che non conosce le leggende del Milan. Il Milan è storia e status, come lo stai trattando e come ti stai comportando, stai dimostrando che sei incompetente".